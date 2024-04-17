Тайны апрельской встречи: почему США вооружают Армению? (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Учитывая интеграцию Армении в совместную систему ПВО ОДКБ, США направят в страну аналитические группы для оценки на месте военно-воздушных сил и возможностей ПВО. Военная поддержка Армении в одностороннем порядке со стороны США в период, когда сегодня в регионе идет чувствительный мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, вызывает различные вопросы.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Махир Аббасзаде, в последнее время наблюдается вмешательство иностранных государств, в частности США, а также Европейского союза в регион Южного Кавказа.

"После освобождения азербайджанских земель от оккупации между Азербайджаном и Арменией есть хотя и хрупкие, но знаки мира. Однако, к большому сожалению, США и некоторые государства Европейского союза, объявившие себя супердержавами, вместо того, чтобы поддерживать мирный процесс, продолжают в одностороннем порядке вооружать армянскую сторону", - сказал депутат.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!