Делегация Конгресса Новой Каледонии посетила офис Бакинской инициативной группы

БАКУ /Trend/ - Делегация Конгресса Новой Каледонии во главе с председателем комитета по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра посетила 18 апреля офис Бакинской инициативной группы.

Как сообщает Trend, исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов проинформировал делегацию о деятельности, целях и дальнейших планах структуры.

В ходе беседы члены делегации Новой Каледонии выразили признательность правительству Азербайджана за условия, созданные для расширения обмена мнениями между представителями двух стран.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение делегация передала офису Бакинской инициативной группы памятный подарок.

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