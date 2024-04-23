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На границе между Азербайджаном и Арменией установлен первый пограничный столб (ФОТО)

Политика Материалы 23 апреля 2024 16:11 (UTC +04:00)
На границе между Азербайджаном и Арменией установлен первый пограничный столб (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - 23 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб, передает во вторник Trend со ссылкой на службу заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

Работы экспертных групп двух стран продолжаются.

Как сообщалось ранее, сегодня в соответствии с договоренностями по итогам 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

На границе между Азербайджаном и Арменией установлен первый пограничный столб (ФОТО)
На границе между Азербайджаном и Арменией установлен первый пограничный столб (ФОТО)
На границе между Азербайджаном и Арменией установлен первый пограничный столб (ФОТО)
На границе между Азербайджаном и Арменией установлен первый пограничный столб (ФОТО)
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