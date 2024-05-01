Официальный представитель ООН поблагодарил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Официальный представитель ООН выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Азербайджану за создание условий для проведения подобных форумов и проведение таких мероприятий.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям по верховенству закона и безопасности Александр Зуев во время выступления на панельной сессии "Применение мягкой силы в развитии многостороннего сотрудничества: укрепление солидарности и противодействие расколу", проводимой в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога.

"Бакинский форум будет способствовать международному миру. Азербайджан продолжает политические дискуссии, а также успешно представлен в международных организациях. Азербайджан успешно председательствовал в Движении неприсоединения. Мы приветствуем это.

В настоящее время мы поддерживаем построение мира и доверия. Конфликты неуклонно нарастают. Мы находимся на таком перекрестке, что нам нужны многосторонние инструменты, механизмы. Все желают мира, но это непростая задача. Важность таких форумов заключается в том, что они объединяют религиозных, политических лидеров. Этот год особенный для ООН. В сентябре мы представим проект под названием "Саммит будущего"", - сказал он.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций. В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Мероприятие будет проходить с 1 по 3 мая.

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