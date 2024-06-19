Государства, продолжающие политику колонизации, должны положить этому конец - Хикмет Гаджиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ответственность государств, некогда управлявших колониями, и государств, продолжающих политику колонизации в настоящее время, заключается в том, что они должны положить конец политике колониализма.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в кулуарах 29-го заседания высокого уровня "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", проходящего в Баку.

"Это дипломатическая практика и дипломатические дискуссии. Азербайджанская Республика была председателем Движения неприсоединения в 2019-2022 годах. Те, кто знает историю возникновения Движения неприсоединения, прекрасно осведомлены, что Движение неприсоединения является организацией, сформированной на основе темы деколонизации, и эта тема составляет его основную философию и главную линию", - сказал он.

Хикмет Гаджиев отметил, что одной из стран, имеющих конкретные обязательства в этом вопросе, является Франция.

"Заморские регионы Франции подпадают под мандат деколонизации, и мы не считаем правильным выдвижение ею обвинений против других стран вместо того, чтобы реагировать на протесты этих коренных народов, решать их проблемы", - добавил он.

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