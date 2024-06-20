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Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)

Политика Материалы 20 июня 2024 18:49 (UTC +04:00)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Продолжается официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики – начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева в Сербию.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник К.Велиев вместе с возглавляемой им делегацией посетил компанию «Югоимпорт СДПР».

После ознакомления с продукцией компании начальник Генерального штаба прибыл на завод боевых систем.

Азербайджанской делегации была представлена подробная информация об основных направлениях деятельности завода.

Затем был посещен военный городок «Растко Неманич» и бригада специальных операций.
Здесь начальнику Генерального штаба азербайджанской армии были представлены образцы вооружения и техники.

В заключение генерал-полковник К.Велиев понаблюдал за выполняемыми действиями по боевой подготовке.

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Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии (ФОТО)
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