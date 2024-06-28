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Достижение мира между Азербайджаном и Арменией– это дорога с двусторонним движением - Джейран Махмудова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 28 июня 2024 10:35 (UTC +04:00)
Достижение мира между Азербайджаном и Арменией– это дорога с двусторонним движением - Джейран Махмудова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в пятницу Trend.

Гостем передачи стала ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джейран Махмудова.

Говоря о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, она отметила, что достижение мира посредством контактов деятелей искусства – это дорога с двусторонним движением.

"Одной доброй воли Азербайджана и деятелей культуры нашей страны здесь недостаточно. Обязательно должна быть добрая воля и понимание со стороны интеллигенции Армении. Их мысли, также, как и мысли представителей нашего народа должны быть направлены в мирное русло. Мы обречены жить по соседству. Поэтому надо ладить друг с другом. Должно быть искреннее понимание данного вопроса", - сказала Махмудова.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.

Достижение мира между Азербайджаном и Арменией– это дорога с двусторонним движением - Джейран Махмудова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Достижение мира между Азербайджаном и Арменией– это дорога с двусторонним движением - Джейран Махмудова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Достижение мира между Азербайджаном и Арменией– это дорога с двусторонним движением - Джейран Махмудова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Достижение мира между Азербайджаном и Арменией– это дорога с двусторонним движением - Джейран Махмудова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Достижение мира между Азербайджаном и Арменией– это дорога с двусторонним движением - Джейран Махмудова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Достижение мира между Азербайджаном и Арменией– это дорога с двусторонним движением - Джейран Махмудова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Достижение мира между Азербайджаном и Арменией– это дорога с двусторонним движением - Джейран Махмудова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Достижение мира между Азербайджаном и Арменией– это дорога с двусторонним движением - Джейран Махмудова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
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