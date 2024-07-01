В Марокко стартовала конференция на тему "Основанные на устойчивости: раскрытие важности почвы в устойчивом развитии" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Агадире (Марокко) стартовала конференция на тему "Основанные на устойчивости: раскрытие важности почвы в устойчивом развитии", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную комиссию Азербайджана по делам ЮНЕСКО.

Мероприятие проводится в рамках 36-й сессии Международного координационного совета программы "Человек и биосфера".

ЮНЕСКО собирает экспертов для выявления ключевых пробелов в знаниях в области почвоведения с тем, чтобы реализовать пилотные проекты, направленные на улучшение устойчивого развития и восстановление почв.

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