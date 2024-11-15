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Али Асадов провел обсуждения с председателем Всемирной организации "зеленой" экономики

Политика Материалы 15 ноября 2024 19:32 (UTC +04:00)
Али Асадов провел обсуждения с председателем Всемирной организации "зеленой" экономики
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 15 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Всемирной организации "зеленой" экономики Саидом Мохаммедом Аль-Тайером.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было отмечено значение проводимой в Баку COP29, выражена уверенность в принятии на мероприятии важных решений по ускорению "зеленого" перехода в глобальном масштабе.

Была представлена информация о работе, проводимой в направлении расширения "зеленой" экономики, оздоровления окружающей среды, снижения эмиссий парниковых газов, создания зоны «чистых нулевых эмиссий» на освобожденных от оккупации территориях, а также об успешных проектах в сфере возобновляемой энергии.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества, связанные с переходом на "зеленую" энергию.

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