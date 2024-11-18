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В парламенте Азербайджана начались обсуждения бюджета

Политика Материалы 18 ноября 2024 12:21 (UTC +04:00)
В парламенте Азербайджана начались обсуждения бюджета
Фото: Милли Меджлис Азербайджанской Республики

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) началось обсуждение законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

Как сообщает в понедельник Trend, в заседании принимают участие министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Микаил Джаббаров, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, председатель Центрального банка Талех Кязимов, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Натиг Ширинов и другие гости.

На заседание также были приглашены депутаты нескольких политических партий, представленных в парламенте Азербайджана.

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