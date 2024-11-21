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Обсуждено сотрудничество Азербайджана и России в международных организациях

Политика Материалы 21 ноября 2024 19:32 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество Азербайджана и России в международных организациях
Фото: Милли Меджлис Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 21 ноября председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) для участия в работе Совета и 57-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ), встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Об этом Trend сообщили в парламенте.

На встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между нашими странами и парламентами. Также были рассмотрены вопросы сотрудничества наших парламентариев в международных организациях, в том числе в рамках МПА СНГ.

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