Обсуждено сотрудничество Азербайджана и России в международных организациях

БАКУ /Trend/ - 21 ноября председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) для участия в работе Совета и 57-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ), встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Об этом Trend сообщили в парламенте.

На встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между нашими странами и парламентами. Также были рассмотрены вопросы сотрудничества наших парламентариев в международных организациях, в том числе в рамках МПА СНГ.

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