Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Жельке Цвиянович по случаю национального праздника Боснии и Герцеговины, сообщает в понедельник Trend.

"Уважаемая госпожа Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Боснии и Герцеговины, передаю наилучшие пожелания.

Уровень отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной вызывает удовлетворение.

С хорошими впечатлениями вспоминаю свою встречу с Вами в рамках проведенной в Баку COP29.

Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления наших межгосударственных отношений и расширения сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Боснии и Герцеговины – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.