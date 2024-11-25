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Президент Ильхам Алиев: Уровень отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной вызывает удовлетворение

Политика Материалы 25 ноября 2024 12:22 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Уровень отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной вызывает удовлетворение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Уровень отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной вызывает удовлетворение.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном председателю Президиума Боснии и Герцеговины Жельке Цвиянович по случаю национального праздника Боснии и Герцеговины.

"С хорошими впечатлениями вспоминаю свою встречу с Вами в рамках проведенной в Баку COP29.

Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления наших межгосударственных отношений и расширения сотрудничества", - говорится в письме.

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