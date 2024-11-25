Президент Ильхам Алиев: Уровень отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной вызывает удовлетворение

БАКУ /Trend/ - Уровень отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной вызывает удовлетворение.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном председателю Президиума Боснии и Герцеговины Жельке Цвиянович по случаю национального праздника Боснии и Герцеговины.

"С хорошими впечатлениями вспоминаю свою встречу с Вами в рамках проведенной в Баку COP29.

Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления наших межгосударственных отношений и расширения сотрудничества", - говорится в письме.