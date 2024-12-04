Джейхун Байрамов обсудил с вице-президентом ЕК процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом на Мальте министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Об этом сообщило министерство иностранных дел, передает Trend.

Было отмечено, что стороны обсудили политический диалог между Азербайджаном и Европейским союзом, сотрудничество в области энергетической безопасности, а также нормализацию азербайджано-армянских отношений.

Отметим, что министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в городе Валетта. В рамках визита запланировано участие и выступление министра на 31-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также проведение встреч с официальными лицами других стран, участвующих в мероприятии.

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