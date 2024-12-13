Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана внесла ясность в вопрос о платной военной службе

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что предложение о платной военной службе в Азербайджане обсуждалось, соответствующие ведомства его не поддержали.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву Азер Мамедов на сегодняшнем заседании Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Он отметил, что если вопрос будет рассмотрен еще раз, Госслужба возражать не будет.

"В то же время альтернативная служба не предусмотрена законодательством, хотя она отражена в Конституции. Мы поддерживаем это предложение",- добавил А.Мамедов.

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