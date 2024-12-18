БАКУ /Trend/ - Зарегистрированы уполномоченные представители еще двух партий на муниципальных выборах в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, 18 декабря под председательством главы ЦИК Мазахира Панахова состоялось очередное заседание структуры в связи с муниципальными выборами, назначенными на 29 января 2025 года.

На заседании был рассмотрен вопрос о регистрации на предстоящих муниципальных выборах полномочных представителей Партии классического Народного фронта и Партии демократического просвещения Азербайджана.

ЦИК приняла решение о регистрации представленных политическими партиями лиц в качестве уполномоченных представителей.

Отметим, что до настоящего времени в связи с муниципальными выборами в Азербайджане были зарегистрированы полномочные представители 13 политических партий.

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