Азербайджан на COP29 дал новый импульс поддержке малых островных развивающихся государств - генсек Организации Содружества (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Под председательством Азербайджана на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проблемы малых островных развивающихся государств (SIDS) получили должное внимание.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила генеральный секретарь Организации Содружества наций Патрисия Скотланд.

Оценивая климатический саммит в Баку, генеральный секретарь отметила, что конференция стала как многообещающим событием, так и серьезным испытанием реальности.

"Мы рады, что был достигнут прогресс", - отметила она, имея в виду увеличение ежегодного целевого показателя финансирования борьбы с изменением климата втрое до 300 миллиардов долларов к 2035 году и введение в действие Фонда для реагирования на потери и ущерб. Однако, по ее словам, для уязвимых стран прогресс остается медленным.

"SIDS и наименее развитые страны находятся на переднем крае кризиса, в возникновении которого они сыграли незначительную роль. Для них переговоры по климату — это борьба за существование. Их голоса звучали в Баку, призывая не только к обязательствам, но и к выполнению обязательств - и они правы, требуя этого", - сказала она.

Патрисия Скотланд подчеркнула важность первого саммита лидеров COP для SIDS, организованного председательствующей на COP29 страной и Азербайджаном, на котором их проблемы были выдвинуты на первый план. Она также отметила, что на пути к COP30 необходимо сосредоточиться на возобновлении энергии и более решительных действиях.

Далее генеральный секретарь подтвердила приверженность организации к увеличению финансирования борьбы с изменением климата и улучшению его доступности.

"Благодаря работе Центра доступа к климатическому финансированию Содружества (CCFAH) мы продолжаем поддерживать страны-члены в получении необходимого финансирования для реализации их национальных климатических планов, включая национальные взносы и планы адаптации", - сказала она.

Патрисия Скотланд отметила, что за последние девять лет CCFAH привлек более 380 миллионов долларов, и еще 500 миллионов находятся в процессе получения. Она также подчеркнула заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева о выделении 10 миллионов долларов на поддержку совместных проектов с Содружеством в SIDS.

"Такие обязательства имеют решающее значение для расширения возможностей SIDS в области финансирования борьбы с изменением климата. Есть настоятельная необходимость в операционализации и капитализации Фонда для возмещения потерь и ущерба, если назвать только один приоритет", - сказала она.

Комментируя сотрудничество с Азербайджаном и странами Центральной Азии, Патрисия Скотланд обозначила ключевые приоритеты на будущее.

"Во-первых, нам необходимо устранить разрыв в выполнении обязательств. Эти обещания должны быть выполнены. Содружество продолжит работать над тем, чтобы финансовые обязательства были не только доступными, но и преобразующими, особенно для SIDS и наименее развитых стран. Мы знаем, что Азербайджан, председательствующая на COP29 решительный сторонник SIDS, и мы хотели бы, чтобы это лидерство продолжалось", - отметила она.

"Во-вторых, необходимо использовать инновации. От спутниковых технологий до искусственного интеллекта, нам нужно использовать всю мощь инноваций для создания масштабируемых решений. Эти инструменты могут помочь уязвимым странам адаптироваться и процветать. Секретариат Содружества и Азербайджанское космическое агентство Azercosmos подписали меморандум о взаимопонимании, который может значительно расширить доступ к спутниковым данным для устранения последствий изменения климата", - добавила она.

"Наконец, мы должны развивать инклюзивное лидерство. Наша Молодежная сеть Содружества по борьбе с изменением климата, молодежные переговорщики по климату, Сеть сотрудничества в области климатических действий с учетом гендерных факторов и партнерства с коренными народами - это не просто программы, они представляют будущее климатической дипломатии", - сказала в заключение Патрисия Скотланд.