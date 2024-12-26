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Сегодня в Азербайджане день траура

Политика Материалы 26 декабря 2024 00:01 (UTC +04:00)
Сегодня в Азербайджане день траура
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 26 декабря объявлено днем ​​траура в Азербайджане в связи с гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи города Актау.

Как передает Trend, распоряжение в связи с этим подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Вчера пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку–Грозный, потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На борту воздушного судна находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Согласно обновленным данным, среди пассажиров были:

  • 37 граждан Азербайджана, из них 23 человека погибли, 14 выжили;
  • 3 гражданина Кыргызстана, все выжили;
  • 16 граждан России, из которых 7 погибли, 9 выжили;
  • 6 граждан Казахстана, все они погибли.

Оба пилота самолета погибли. Из пяти членов экипажа трое остались в живых.

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