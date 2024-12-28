Президент Ильхам Алиев - о катастрофе самолета AZAL: Свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия

БАКУ/Trend/ - Свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета AZAL подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путином.

Президент Ильхам Алиев отметил, что пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление, был направлен в казахстанский город Актау и смог совершить аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов. Глава государства подчеркнул, что на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия.