В Бразилии расшифровали черные ящики, разбившегося в Актау самолета АЗАЛ

БАКУ /Trend/ - Центр расследования и анализа авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев (черных ящиков) самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ), потерпевшего крушение вблизи города Актау в Казахстане.

Как сообщает Trend, об этом бразильскому порталу G1 рассказали источники в ведомстве.

По словам источников, процессы извлечения, сбора и проверки данных из двух "черных ящиков" завершены.

Отмечается, что ведомство уже направило результаты расследования в соответствующие органы Казахстана.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.