Временный поверенный в делах США поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара поделился публикацией в соцсети в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает в понедельник Trend, он выразил соболезнования родным и близким жертв этой кровавой трагедии.

"Сегодня мы чтим память тех, кто геройски погиб за Родину в трагических событиях Черного января. Выражаем искренние соболезнования их родным и близким в память о большой жертве, которую они принесли", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня исполняется 35-я годовщина трагедии 20 Января.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

Первым, кто выразил свое отношение к этим кровавым событиям, был общенациональный лидер Гейдар Алиев. Выступив 21 января 1990 года в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве с заявлением в связи с трагедией, Гейдар Алиев подверг резкой критике лиц, совершивших эти события. Гейдар Алиев заявил, что считает произошедшее чуждым праву, демократии, противоречащим гуманизму и провозглашенным в стране принципам строительства правового государства.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.

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