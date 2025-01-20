Посол Франции поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон поделилась в соцсети Х публикацией в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января, сообщает в понедельник Trend.

"В этот траурный день - 35-ю годовщину трагедии "Черного января" чтим вместе с европейскими коллегами память жертв январских событий 1990 года", - говорится в публикации посла.

Отметим, что сегодня исполняется 35-я годовщина трагедии 20 Января.

Ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

В те трагические дни отважные сыны Отечества, для которых свобода, честь и достоинство своей страны и народа были превыше всего, отдали свои жизни, взойдя на вершину шехидства.

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