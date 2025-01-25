БАКУ/Trend/- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетит Азербайджан в рамках визита в регион.

Об этом эксклюзивно сообщил Trend дипломатический источник в Брюсселе.

«Соответствующая нота была направлена азербайджанской стороне», - добавил источник.

Отметим, что 1 декабря 2024 года бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас официально заняла пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этой должности Жозепа Борреля.