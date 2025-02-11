За время 44-дневной войны движимому и недвижимому имуществу нанесен ущерб на сумму более 187 миллионов манатов - гособвинитель

БАКУ /Trend/ - За время 44-дневной войны движимому и недвижимому имуществу был нанесен ущерб на сумму более 187 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявила государственный обвинитель Тарана Мамедова в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, а также Рубена Варданяна, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате агрессии Армении.

Было также отмечено, что 12-16, 17, 24 и 25 июля 2020 года на очередном этапе агрессивной войны, которая велась с единым умыслом, в результате обстрелов из крупнокалиберного оружия и другого огнестрельного оружия в селе Агдам Товузского района был умышленно убит 1 мирный житель, индивидуальным жилым домам и хозяйствам, принадлежащим в общей сложности 69 гражданским лицам (11 человек из села Агдам Товузского района, 35 человек из села Дондар Гушчу, 4 человека из села Алибейли, 4 человека из села Юхары Ойсюзлю, 8 человек из села Вахидли, 1 человек из села Ашагы Ойсюзлю, 6 человек из села Ханлыглар Газахского района), был причинен материальный ущерб на сумму более 594 тысяч манатов.

Напомним, что 15 человек обвиняются в преступлениях, совершенных Республикой Армения и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией незаконной "Нагорно-Карабахской Республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями.

Нижеследующие лица: Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Хенрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердиян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири соответственно периодам их участия в преступных деяниях, обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: статья 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям.