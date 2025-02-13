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Мужчина, находившийся в международном розыске, экстрадирован из Болгарии в Азербайджан

Политика Материалы 13 февраля 2025 20:04 (UTC +04:00)
Мужчина, находившийся в международном розыске, экстрадирован из Болгарии в Азербайджан
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Мардалиева Джейхуна Дадахан оглу в соответствии с требованиями Европейской конвенции об экстрадиции от 13 декабря 1957 года было удовлетворено уполномоченными органами Республики Болгария.

Как сообщили Trend в Генпрокуратуре, в связи с основательными подозрениями в совершении Джейхуном Мардалиевым преступления по статье "Мошенничество с причинением ущерба в особо крупном размере", было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого и объявлении в международный розыск за уклонение от следствия.

07.02.2025 года Джейхун Мардалиев был доставлен из Болгарии в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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