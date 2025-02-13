Продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 февраля было продолжено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна, гражданина Армении, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, на открытом судебном заседании, проведенном в расположенном в Бакинском судебном комплексе Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие потерпевшие, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение, а также в качестве представителя потерпевшего от имени Азербайджанского государства - руководитель Аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов.

В начале заседания Рубен Варданян и адвокат Авраам Берман, защищающий его права, просили суд создать условия для конфиденциальной встречи.

Суд удовлетворил ходатайство и объявил перерыв для конфиденциальной встречи.

После перерыва Рубен Варданян отказался от услуг назначенного ему государством защитника Азера Магеррамова и сказал, что защита его прав будет продолжаться адвокатом по договору Авраамом Берманом.

Сторона обвинения и представитель потерпевшего не возражали против ходатайства.

Суд, посовещавшись на месте, удовлетворил ходатайство.

Затем заседание было продолжено объявлением прокурорами, защищающими государственное обвинение, резолютивной части обвинительного акта.

На этом судебном заседании были объявлены эпизоды обвинительного акта по фактам уничтожения азербайджанского населения и терроризма в результате агрессивной войны, развязанной Армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армянского государства, его вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, в том числе ущерба, причиненного оборонному арсеналу Азербайджанской армии в ходе агрессивной войны, проводимой упомянутым преступным сообществом, экологии и природе Азербайджанской Республики, минирования оккупированных суверенных территорий Азербайджана, конкретные обвинения, выдвинутые против Рубена Варданяна, а также число убитых гражданских лиц и военнослужащих, гражданских лиц и военнослужащих, в отношении которых была предпринята попытка убийства.

Помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли объявил ущерб, причиненный оборонному арсеналу Азербайджанской армии преступной организацией, принимавшей участие в ходе проводимой Арменией агрессивной войны, экологии и природе Азербайджана, а также число убитых гражданских лиц и военнослужащих, гражданских лиц и военнослужащих, в отношении которых была предпринята попытка убийства.

Отмечалось, что с конца 1980-х годов до 20 сентября 2023 года в результате уничтожения деревьев, кустов и других зеленых насаждений, загрязнения водных источников, водных бассейнов и водохранилищ, а также разрушения земель сельскохозяйственного назначения на оккупированных территориях Азербайджана экологии и природе Азербайджанской Республики был причинен материальный ущерб на сумму свыше 13,4 миллиарда манатов.

В течение 1988-2024 годов было совершено умышленное убийство 18 тысяч 351 лица, включая 3053 гражданских лиц, 15 тысяч 298 военнослужащих, в том числе 17 тысяч 607 мужчин, 744 женщин, 401 ребенка; 3710 гражданских лиц, 51 тысяча 467 военнослужащих, 54 тысячи 103 мужчины, 1074 женщины, 457 детей - всего 55 тысяч 177 человек получили телесные повреждения различной степени.

В ходе агрессивной войны против Азербайджанской Республики оборонительному арсеналу Азербайджанской армии был умышленно причинен материальный ущерб на сумму более 908 миллионов манатов, а ее военное имущество уничтожено, приведено в негодность и захвачено.

Затем начальник отдела управления защиты государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов озвучил конкретные обвинения, предъявленные обвиняемому Рубену Варданяну.

В частности, было заявлено, что согласно обвинительному заключению, Рубен Варданян в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики с территории Республики Армения вне контрольно-пропускных пунктов государства в направлении Лачинского района и проник на территорию Азербайджана, а также поселился в районе временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Он собирал средства, принадлежащие ему и гражданам различных зарубежных стран, под видом «гуманитарных целей», посредством фонда «Аврора», соучредителем которого он был, организации «Мы - наши горы» и в рамках других акций по оказанию помощи, и с помощью этих средств финансово поддерживал вооруженные формирования и группы, не предусмотренные законодательством Азербайджана, оснащал солдат техникой, а также незаконно приобретал и доставлял в Азербайджан боевое оружие и технику и хранил их на заранее специально организованных военных складах.

Кроме того, он выплачивал ежемесячную заработную плату членам так называемых «местных отрядов самообороны», а также других вооруженных формирований и группировок, состоящих преимущественно из профессиональных солдат, что не предусмотрено азербайджанским законодательством. Также он вступил в сговор с основателем террористической организации VоМa Вартановым Владимиром (Вовой) Левановичем и давал финансовые средства на организацию инструкторами этой организации учений с целью совершения террористических актов против граждан Азербайджана.

Также в целях налаживания массового производства управляемых зенитных ракет и комплексов, станций обнаружения целей, аккумуляторных и радиопередающих блоков и других устройств, которые предназначены для использования против гражданских и военных объектов на оккупированных суверенных территориях Азербайджана, он согласился провести переговоры с ответственными лицами компании AKVA, действующей на территории Российской Федерации, с целью создания в этом отношении совместного предприятия. Кроме того, он также провел переговоры о закупке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вертолетного типа, предназначенных для использования незаконными вооруженными формированиями на оккупированных территориях Азербайджана, и строительстве завода по их производству, а также о поставке незаконным вооруженным формированиям системы радиоэлектронной борьбы, дал соответствующие поручения.

В то же время, Рубен Варданян в своем личном плане действий инициировал начало террористической операции Nemezis-2 с целью совершения терроризма против представителей дипломатического корпуса Азербайджана в зарубежных странах, граждан, исполняющих свои служебные обязанности и общественный долг.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, продолживший оглашение обвинительного заключения, а также государственные обвинители Фуад Мусаев, Вюсал Абдуллаев и Тарана Мамедова озвучили факты минирования суверенных территорий Азербайджана, оккупированных армянским государством, а также продолжения военной агрессии таким образом. Было особо подчеркнуто, что часть мин, закопанных на оккупированных территориях, была произведена в Армении.

С учетом большого объема обвинительного акта отмечалось, что его объявление будет продолжено на очередном процессе.

Очередное заседание суда назначено на 17 февраля.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Кроме того, он обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями данного кодекса.