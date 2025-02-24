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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонии

Политика Материалы 24 февраля 2025 11:23 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонии
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонской Республики Алару Карису по случаю национального праздника Эстонской Республики — Дня Независимости.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Эстонской Республики – Днем независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Эстонией будут и впредь развиваться в интересах наших народов на основе дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю народу Эстонии постоянного мира, спокойствия и благосостояния", - говорится в письме.

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