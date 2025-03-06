На заседании суда по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в преступлениях против Азербайджана, начался этап изучения документов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 марта продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Лёвы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Как сообщает Trend, на заседании суда, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые и их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья, председательствовавший на заседании суда, сначала сообщил о дополнительном назначении за счет государства адвоката для защиты прав обвиняемого Бако Саакяна и представил ему защитника. Бако Саакян сказал, что не возражает против нового защитника. Председатель заседания суда, начиная допрос, предложил каждому из обвиняемых дать показания по предъявленному им обвинению и другим обстоятельствам, представляющим значение для всестороннего, полного и объективного рассмотрения данного обвинения.

На нынешнем судебном заседании обвиняемые Давит Манукян, Гурген Степанян, Давит Аллахвердиян, Меликсет Пашаян, Гарик Мартиросян, Левон Балаян, Мадат Бабаян дали свободные показания.

«1-й заместитель командующего» в незаконных вооруженных формированиях пресловутого режима, начальник управления кадров в Генеральном штабе Министерства обороны Республики Армения обвиняемый Давит Манукян, родившийся в Армении, гражданин Республики Армения, являвшийся военнослужащим армянских вооруженных сил, служивший в высшем воинском звании генерал-майора, работавший командиром корпуса в своих показаниях признал, что сражался против Вооруженных сил Азербайджана. Отметив, что являлся военнослужащим, служил в Армении, а также сражался против Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе армии Армении во время Первой и Второй карабахских войн, он сказал: «во время первой войны у меня не было служебного положения, должности, а во время второй войны - было. Однако все это исходило из моих служебных обязательств, в частности, планирование войны… В моих обязательствах, должностных обязанностях отчетливо указано: «занимать боевой подготовкой». Там нет планирования войны. Это непонятно, здесь нет связи».

Напомнив о том, что во время Первой Карабахской войны являлся рядовым солдатом, он сказал: Я находился в статусе рядового, участвовал в боевых операциях. 28 февраля 1993 года получил ранение в Агдеринском направлении. В 1994 году вернулся на службу… Продолжал службу и после войны, получил звание офицера».

Обвиняемый, подчеркнув, что не участвовал в заседаниях «Совета Безопасности» пресловутого режима, сказал: «Я не участвовал в заседаниях в качестве основного члена, наблюдателя, не знал об их проведении».

Сообщив о том, что во время 44-дневной войны его автомобиль был подбит БПЛА «Байрактар», он отметил: «Мой водитель получил ранение, а я находился в 20-ти метрах, поэтому остался цел».

Давит Манукян, отметив, что в декабре 2021 года ушел в отпуск с военный службы, а в январе 2022 года сложил с себя обязанности, а также то, что граждане Республики Армения проходили военную службу в «армии» пресловутого режима, довел до внимания: «Вернусь несколько назад. После 2020 года в армии были произведены большие сокращения. Дивизию также сократили до уровня бригады».

Он также сообщил, что в 2020-2023 годах в Карабахе находилось около 10 тысяч военнослужащих. Кроме того, сказал, что в период следствия активно сотрудничал со следователями. Обвиняемый также говорил о найденном у него дома оружии: «В моей квартире в Ханкенди были 2 единицы оружия - пистолет и нарезное ружье. Обе единицы зарегистрированы в Управлении полиции Республики Армения.

Обвиняемый Гурген Степанян, сообщив, что в 2005-2007 годах проходил срочную военную службу в Гадруте, а в 2023 году был переведен на боевой пост, сказал: «19 сентября мы бежали с поста в Ханкенди и, столкнувшись по пути с вашими военнослужащими, сдались».

Обвиняемый Давит Аллахвердиян в ходе свободного показания сказал, что на предварительном следствии ответил на все вопросы, готов ответить на вопросы и в ходе судебного расследования. «Отношение ко мне было хорошим, человеческим, благодарю за это. А сейчас готов ответить на все вопросы», - добавил он.

Еще один обвиняемый Меликсет Пашаян в своем показании сообщил, что ознакомился с обвинениями. Отметив, что он служил в советской армии, что в 1993 году получил повестку из военного комиссариата, пресловутого режима для участия в боях против Азербайджана, он сказал: «До прекращения огня в 1994 году я защищал позиции лишь в Агдаме. А в 2020 году во время 44-дневной войны, договорившись с сельскими парнями, отправились на защиту позиций. В течение 3-4-х недель мы обороняли позиции».

Меликсет Пашаян сообщил, что в ходе антитеррористических мероприятий, осуществленных Азербайджанской армией 19-20 сентября 2023 года, получил ранение в палец, после чего был задержан.

Обвиняемый Гарик Мартиросян, сообщив в показаниях, что во время Первой Карабахской войны находился на передовых постах в Агдамском районе, сказал: «А во время Второй Карабахской войны мы находились в Аскеранском районе. Я находился там и во время 44-дневной войны».

Еще один обвиняемый Левон Балаян в своих показаниях сообщил, что во время 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических операций служил в «армии» пресловутого режима, находившейся под контролем Армянского государства.

Обвиняемый Мадат Бабаян признался, что находился в Ходжалы в 1992 году. Он подчеркнул: «Я посетил Ходжалы в 1992 году. Мне позвонили и я поехал. Они сказали, что здесь трупы, давайте их похороним. И я поехал и показал ему это место».

После этого обвиняемый Бако Саакян, попросив слова, выступил с короткой речью. Он рассказал о своей работе в качестве «президента» так называемого режима, действующего под руководством и контролем Армении. Он также отметил, что ему созданы широкие возможности для ответа на вопросы, заданные в ходе предварительного следствия.

После этого началась стадия изучения документов в суде.

Старший помощник генерального прокурора Вусал Алиев, защищающий государственное обвинение, представил исторические документы, подтверждающие, что Карабах является суверенной территорией Азербайджана и намерение Армении присоединить Карабах к своей территории, а именно:

- Решение Областного Совета Народных Депутатов НКАО от 20 февраля 1988 года «Об Обращении к Верховным Советам Азербайджанской и Армянской ССР о передаче Нагорно-Карабахской Автономной Области из состава Азербайджанской ССР в Армянскую ССР»;

- Постановление Верховного Совета Армянской ССР от 15 июня 1988 года «О выводе НКАО из состава Азербайджанской ССР и передаче его Армянской ССР и обращении об этом в Верховный Совет СССР»;

- Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 18 июля 1988 года «О противоречии Конституции постановления Верховного Совета Армянской ССР от 15 июня 1988 года и ходатайства Совета областных народных депутатов Совета НКАО от 20 февраля 1988 года о передаче НКАО в состав Армянской ССР»;

- статья 78 Конституции СССР;

- Постановление Верховного Совета Азербайджанской Республики от 30 августа 1991 года о декларации о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики;

- «Постановление и декларацию о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики» от 2 сентября 1991 года и другие документы.

После этого помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли и государственный обвинитель Фуад Мусаев представили документы о создании, целях, деятельности и руководителях созданного Арменией и действующего под его руководством до 40 незаконных вооруженных формирований, как «Великий Тигран», «Давид Сасунский», «Арчив», «Дашнаксаканер», «Шуша», «Сасун», «Марал», «Агдеринский отряд», «Ханкендиский полк», «Сисианский отряд», «Гадрутский отряд», «Отряд Сасна Срер», «Хачлылар», «Эркрап-добровольческий отряд», «Малатия», «Арабо», «Муш», которые были созданы в 1980-х годах Арменией на территории Армянской ССР и в Карабахе, входящем в состав Азербайджанской ССР, и составляли основу преступного сообщества, созданного в Карабахе и Армении.

Далее обвиняемому Аркадию Гукасяну были заданы вопросы о его комментариях к изученным документам, лидерам и участникам упомянутых незаконных вооруженных формирований, их связям с Арменией, их деятельности, его участии в деятельности этих группировок, его аресте в связи с его деятельностью в организации «Крунг», созданной на территории Армении и Карабаха, являющейся суверенной территорией Азербайджанской Республики, и о преступных идеологиях «великой Армении» и «Миацум».

Обвиняемый заявил, что не участвовал в деятельности организации «Крунг», что его арест в то время не был связан с его деятельностью в этой организации, а имена лидеров перечисленных незаконных вооруженных формирований известны всем, в том числе имена этих лиц упоминаются в документах, изученных сегодня в суде, но сам он не будет называть эти имена.

Очередное заседание суда было назначено на 10 марта. Очередное судебное заседание продолжится допросом обвиняемых.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давит Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.