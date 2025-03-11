Президент Ильхам Алиев: В дальнейшем мы можем увеличить поставки газа в Северную Македонию до необходимого объема (Полный текст заявления главы государства)

БАКУ/Trend/ - В дальнейшем мы можем увеличить поставки газа в Северную Македонию до необходимого объема.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Республики Северная Македония Горданой Силяновска-Давковой.

Заявление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемая госпожа Президент.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Госпожа Президент, еще раз искренне приветствую Вас, добро пожаловать в Азербайджан. Это Ваш второй визит в Азербайджан. Очень рад, что Вы принимали активное участие и в конференции COP29, внеся свой вклад в ее успешное проведение.

В ходе состоявшейся в ноябре встречи я пригласил Вас посетить с официальным визитом Азербайджан. Рад, что Вы приняли мое приглашение и сегодня находитесь здесь с официальным визитом. Мы ведем активную работу по развитию наших двусторонних отношений. Рад, что политический диалог между нашими странами приобретает динамичный характер. Наглядным доказательством тому является наша вторая встреча с госпожой Президентом за короткий промежуток времени. Необходимо принять дополнительные меры для развития наших политических связей, соответствующие государственные структуры, естественно, должны находиться в тесном контакте. В то же время следует изучить возможности в области экономики и инвестирования. К сожалению, в торгово-экономической сфере на сегодняшний день не удалось добиться столь значительных результатов. Однако надеюсь, что после Вашего официального визита и контактов делегаций мы восполним и этот пробел.

Позитивным признаком последних месяцев стало начало сотрудничества двух стран в энергетической сфере. Азербайджанский газ уже поставлялся на рынок Северной Македонии. Это произошло в конце прошлого года. А в этом году Азербайджан будет уже регулярно обеспечивать ваш рынок природным газом. В дальнейшем мы можем увеличить поставки газа до необходимого объема. Потому что сегодня мы активно работаем над вводом в эксплуатацию новых газовых месторождений. Должен отметить, что в настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 12 стран, а географическое расположение наших клиентов охватывает евразийское пространство. Десять из двенадцати стран являются европейскими. В прошлом году Азербайджан экспортировал на внешние рынки 25 миллиардов кубометров газа. Конечно, мы производим гораздо больше этого, поскольку также удовлетворяем местный спрос. Однако на повестке дня также стоит расширение сферы охвата, географии поставок газа. Европа нуждается в азербайджанском газе. Наглядным проявлением этого является подписанная в Баку около трех лет назад Декларация о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Европейским Союзом и Азербайджаном. Сегодня азербайджанский газ обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран, и мы всегда с большим вниманием относились к просьбам наших партнеров в Европе. То есть сотрудничество в энергетической сфере в двустороннем формате для нас очень важно, и я надеюсь, что это практическое сотрудничество приведет к взаимодействию и в других областях.

Я помню, что во время Вашего прошлого визита Вы также ознакомились с культурной жизнью Азербайджана, и знаю, что завтра в Вашей программе запланированы подобные мероприятия. Мы это воспринимаем очень позитивно, приветствуем это. Есть большая потребность в сотрудничестве между двумя народами и в гуманитарной сфере. Рад, что Вы также примете участие в XII Глобальном Бакинском форуме. Этот форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви, смог занять достойное место в мировом масштабе. Конечно, Ваши ценные мысли, рекомендации будут интересны всем. Вы также встретитесь с нашими студентами. Выражаю Вам признательность за это.

У Вас большой опыт в качестве политика и государственного деятеля. Вы занимали высокие должности в международных организациях, в то же время прошли различные этапы в своей стране и были удостоены самой высокой должности. Поэтому Ваши ценные мысли могут быть очень интересны для всех нас.

Госпожа Президент, еще раз искренне приветствую Вас. Добро пожаловать. Уверен, что Ваш визит будет успешным.