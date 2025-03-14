Сегодня исполнилось бы 70 лет Эльхану Алескерову

БАКУ/Trend/ - Сегодня видному дипломату, первому главе экспертной платформы Baku Network, доктору философии Эльхану Алескерову исполнилось бы 70 лет.

Эльхан Алескеров - выдающийся азербайджанец, патриот своей страны, офицер, верный своему долгу и призванию служить Родине. С этой миссией - служить Родине - Эльхан Алескеров начал свой большой жизненный путь, и до последних дней своей жизни работал во благо Азербайджана, который он так беззаветно и искренне любил. Без пафоса, сердцем. И каждый этап и шаг его жизни служил этому подтверждением. Свои знания, бесценный опыт жизни, накопленный за годы службы в сфере разведки, дипломатии, работы на научном и информационном направлении, он отдавал обществу.

Эльхан Алескеров родился 14 марта 1955 года в Баку.

В 1972 году он окончил городскую среднюю школу № 150. Высшее образование получил в Азербайджанском техническом университете, был инженером-связником. Работал в НИИ "Азон" и органах безопасности Азербайджана. Выпускник Высшей школы в Минске. В 1987 году был заместителем председателя Общества "Дружба" по культурным связям с зарубежными странами, в 1988 году - зампредом Общества "Ветен" по культурным связям с зарубежными странами.

Эльхан Алескеров был участником Карабахской войны, имеет воинское звание полковника.

В 2000-2015 гг. неоднократно отправлялся по линии министерства иностранных дел в длительные командировки в зарубежные страны.

В 2000-2006 гг. работал дипломатом в посольстве Азербайджана в Анкаре и в 2008-2015 гг. - в посольстве Азербайджана в Гааге.

Эльхан Алескеров был учредителем центра "Кавказская Албания" и аналитического центра "Кавказ".

Он являлся членом Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана и членом Союза писателей. Автор двух книг и более 200 статей.

За первое научное исследование, проведенное в Азербайджане о романе "Али и Нино", был удостоен научной степени доктора философии по филологии.

5 января 2021 года Эльхан Алескеров скончался от коронавируса.

Эльхан Алескеров останется в памяти Азербайджана как большой патриот своей страны. Он не дожил до Парада Победы, но он увидел возвращение Шуши и Кяльбаджара, Физули и Агдама. Это лучшая награда и последний подарок для офицера, ученого, журналиста, историка, дипломата, который всегда и везде отстаивал интересы своей страны.