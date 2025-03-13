Внесены изменения в Устав министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в Устав министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, а также Уставы 4 агентств, функционирующих при министерстве.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, внесены изменения в "Устав Министерства цифрового развития и транспорта", утвержденный указом президента от 12 января 2018 года, в "Устав Государственного морского и портового агентства", утвержденный указом от 11 октября 2021 года, в "Устав Агентства наземного транспорта Азербайджана", утвержденный указом от 8 сентября 2022 года, в "Устав Агентства информационно-коммуникационных технологий", утвержденный указом от 21 октября 2022 года, и в "Устав Агентства инноваций и цифрового развития", утвержденный указом от 21 октября 2022 года.

Согласно изменению, из средств, оставшихся в распоряжении подведомственных агентств, предусмотрены отчисления на доплаты к должностным окладам сотрудников министерства и премирование.