В рамках Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Путь к миру" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках XII Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Путь к миру", сообщает Trend.

В обсуждении участвуют президент Хорватии в 2015–2020 годах Колинда Грабар-Китарович, премьер-министр Израиля в 2006–2009 годах Эхуд Ольмерт, сопредседатель NGIC, вице-президент Всемирного банка в 1992–2000 годах Исмаил Серагельдин, вице-премьер и министр иностранных дел Израиля в 2006–2009 годах, министр юстиции в 2013–2014 годах Ципи Ливни, первая леди Украины в 2005–2010 годах Катерина Ющенко, президент Черногории в 1998–2002 и 2018–2023 годах Мило Джуканович, спикер Великого национального собрания Турции в 2002–2007 годах, вице-премьер и официальный представитель правительства Турции в 2009–2015 годах Бюлент Арынч, президент 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак, бывший посол США в Великобритании и бывший председатель WPP Филипп Лейде.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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