ЕС недостаточно инвестировал в собственные оборонные возможности - экс-президент Хорватии

БАКУ /Trend/ - Европейский союз недостаточно инвестировал в собственные оборонные возможности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в ходе панельной дискуссии на тему "Путь к миру" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Мы хотели быть глобальным игроком, но не позаботились о том, чтобы у нас были соответствующие возможности и ресурсы для этого", - сказала она.

Грабар-Китарович отметила, что сейчас настал переломный момент для ЕС.

"Среди европейских союзников ведётся много обсуждений о создании собственных возможностей, увеличении инвестиций в оборону и оборонные мощности", - сказала бывший президент.

При этом её прогнозы относительно повышения оборонных мощностей ЕС не оптимистичны.

Грабар-Китарович подчеркнула, что ЕС должен изменить всё – от системы закупок, которая запрещает большинству финансовых учреждений инвестировать в военную сферу, даже в технологии двойного назначения, до конкретных планов и того, какие именно возможности нужны Союзу. Она отметила, что когда представляется конкретный план, ответ, как правило, бывает таким: "Это слишком рискованно".

Напомним, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров