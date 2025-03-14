Азербайджан может сыграть роль в укреплении стратегической безопасности региона - Ципи Ливни

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может сыграть важную роль в формировании новой стратегической системы безопасности на Ближнем Востоке благодаря своим прочным дружеским связям с Израилем и особым стратегическим отношениям с Турцией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала вице-премьер и министр иностранных дел Израиля в 2006–2009 годах, министр юстиции в 2013–2014 годах Ципи Ливни в ходе панельной дискуссии на тему "Путь к миру" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

По ее словам, учитывая ситуацию в Сирии, а также связи Азербайджана с другими мусульманскими странами, Баку может внести значительный вклад в создание новой системы безопасности в регионе.

"Я верю, что если сосредоточиться на этом и на общей стратегии, то можно добиться прогресса", - подчеркнула Ципи Ливни.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.