Али Асадов назвал объем средств, выделенных из госбюджета на расходы на оборону и национальную безопасность в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - Из государственного бюджета Азербайджана на 2024 год на расходы на оборону и национальную безопасность было выделено 6 миллиардов 562 миллиона манатов (на 707 миллионов манатов или на 12 процентов больше, чем в 2023 году).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в своем выступлении на обсуждении Отчета Кабинета министров о деятельности за 2024 год на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях были проведены масштабные работы по разминированию.

"В 2024 году было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 62 тысячи гектаров, а в целом на освобожденных от оккупации территориях — около 180 тысяч гектаров. В 2025 году планируется очистить от мин более 65 тысяч гектаров",- добавил А.Асадов.

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