В рамках Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Средние державы в новом мировом порядке" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках XII Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Средние державы в новом мировом порядке", сообщает Trend.

В обсуждении участвуют министр иностранных дел Австрии в 2000–2004 годах, Европейский комиссар по внешним связям и политике добрососедства в 2004–2009 годах, Европейский комиссар по торговле и политике добрососедства в 2009–2010 годах Бенита Ферреро-Вальднер, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, президент Исландии в 1996–2016 годах Оулавюр Рагнар Гримссон, председатель Президиума Боснии и Герцеговины в 2014–2018 годах Младен Иванич, президент Болгарии в 1997–2002 годах Пётр Стоянов, министр иностранных дел Турции в 1991–1994 годах, спикер Великого национального собрания в 1997–1999 годах Хикмет Четин, премьер-министр Мальты в 2013–2020 годах Джозеф Мускат, президент Монголии в 2005–2009 годах Намбарын Энхбаяр, министр обороны Латвии в 2019–2022 годах, министр иностранных дел Латвии в 2004–2007 годах Артис Пабрикс.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия обсуждаются глобальные геополитические изменения, многосторонний подход, глобальный кризис в области здравоохранения, восстановление и региональная стабильность в мире, COP29 и другие важные глобальные вопросы.

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