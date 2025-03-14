Средние державы могут изменить международное управление - Бенита Ферреро-Вальднер

БАКУ /Trend/ - Средние державы могут значительно повлиять на международное управление, а также сыграть важную роль в создании глобальных коалиций.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Австрии в 2000–2004 годах, Европейский комиссар по внешним связям и политике добрососедства в 2004–2009 годах, Европейский комиссар по торговле и политике добрососедства в 2009–2010 годах Бенита Ферреро-Вальднер в ходе панельной дискуссии на тему "Средние державы в новом мировом порядке" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

По ее словам, средние державы обладают важным региональным влиянием и стратегической автономией, что позволяет им налаживать многогранные отношения с крупнейшими мировыми державами, не поддаваясь их давлению. Это дает возможность влиять на международные переговоры и вносить вклад в глобальные структуры управления, сохраняя свою независимость.

"Средние державы могут изменить международное управление, внося значимый вклад в восстановление доверия к глобальному управлению, что особенно важно в условиях политического кризиса и многополярности", - отметила она.

Ферреро-Вальднер подчеркнула, что такие страны могут создавать коалиции с развивающимися государствами и альтернативными институтами, такими как БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), что расширяет возможности для экономического и безопасностного сотрудничества.

Кроме того, она добавила, что средние державы должны активно поддерживать порядок, основанный на международных правилах, и работать над стабильностью, правами человека и предотвращением конфликтов.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.