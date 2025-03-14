Главы МИД Азербайджана и Болгарии обсудили пути укрепления стратегического партнерства (Обновлено) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча в расширенном формате между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Болгарии Георгом Георгиевым.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

"В ходе обсуждений министры сосредоточились на укреплении стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией в нескольких ключевых областях, включая экономику, торговлю, энергетику, транспорт и коммуникации. Министры также обсудили будущие планы и потенциал дальнейшего укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Дж.Байрамов проинформировал своего болгарского коллегу о постконфликтной региональной ситуации, последних событиях и сохраняющихся проблемах, в частности, о территориальных претензиях Армении к Азербайджану, которые закреплены в конституции страны.

13:15

БАКУ /Trend/ - Началась встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Болгарии Георгом Георгиевым.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.