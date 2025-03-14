Завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией является источником надежды – глава МИД Бельгии

БАКУ/Trend/ - Завершение переговорного процесса по тексту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией является источником надежды.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал заместитель премьер-министра Бельгии и министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в области развития Максим Прево.

«Прочный мир, важный и выгодный для региона и за его пределами, наконец-то достижим. Я надеюсь на скорейшее подписание соглашения обеими сторонами», - написал он.

Напомним, что накануне в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Вместе с тем мы еще раз подтверждаем долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана о том, что основным условием подписания согласованного текста является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог между двумя странами по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации", - говорилось в сообщении МИД.