Малые и средние страны стремятся к справедливому мировому порядку - Артис Пабрикс

БАКУ /Trend/ - Малые и средние страны играют ключевую роль в поиске справедливого мирового порядка.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр обороны Латвии в 2019–2022 годах Артис Пабрикс в ходе панельной дискуссии на тему "Средние державы в новом мировом порядке" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что мир переживает переходный период, где старый мировой порядок еще не завершился, а новый еще не сформирован.

"Плохая новость заключается в том, что новый мировой порядок или исчезновение существующего порядка еще не достигло своей крайней точки, и ситуация, вероятно, ухудшится. Однако, рано или поздно появится справедливый мировой порядок, основанный на правилах, которые должны уважать все страны, независимо от их размера", - сказал Артис Пабрикс.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.