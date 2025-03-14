Казахстан приветствует завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - МИД

БАКУ /Trend/ - Казахстан приветствует завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Казахстана.

"Выражаем уверенность, что достигнутые договорённости и подписание данного исторического документа станут важным шагом на пути к нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также обеспечению стабильности, безопасности и процветания всего региона Южного Кавказа.

Республика Казахстан вновь подтверждает свою решительную поддержку усилиям, направленным на продолжение конструктивного диалога между двумя странами с целью установления прочного и долгосрочного мира", - говорится в заявлении.

Напомним, что накануне в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Вместе с тем мы еще раз подтверждаем долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана о том, что основным условием подписания согласованного текста является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог между двумя странами по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации", - говорилось в сообщении МИД.