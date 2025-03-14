В рамках Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Восстановление во имя мира: постконфликтное развитие и региональная стабильность" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках XII Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Восстановление во имя мира: постконфликтное развитие и региональная стабильность", сообщает Trend.

В обсуждении принимают участие президент Нигерии в 1976–1979 и 1999–2007 годах Олуcегун Обасанджо, премьер-министр Молдовы в 2021–2023 годах Наталья Гаврилица, премьер-министр Кыргызстана в 2014–2015 годах Джоомарт Оторбаев, министр иностранных дел Румынии в 2008 и 2015–2017 годах, Генеральный секретарь Постоянного международного секретариата (ПЕРМИС) Организации Черноморского экономического сотрудничества Лазар Комэнеску, Президент 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр по делам ЕС Турции в 2015–2016 годах Волкан Бозкыр, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев, президент Сомали в 2009–2012 годах Шейх Шариф Ахмед и депутат парламента Сингапура в 2001–2015 годах, основатель Social Innovation Park Пенни Лоу.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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