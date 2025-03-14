Совет Европы полностью поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - генсек

БАКУ/Trend/ - Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе приветствует заявления Армении и Азербайджана о завершении переговоров по проекту Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, передает в пятницу Trend со ссылкой на Совет Европы.

«Вступая в Совет Европы в 2001 году, обе страны обязались работать в направлении мирного сотрудничества. Данный проект Соглашения свидетельствует о стремлении обоих государств – членов реализовать этот потенциал и построить стабильный и прочный мир в регионе. Сейчас крайне важно сохранить этот импульс и обеспечить плавное завершение этого процесса в духе добрососедских отношений и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности обеих стран в соответствии с Уставом Совета Европы», - говорится в заявлении.

Как отмечается, Совет Европы полностью поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что накануне в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Вместе с тем мы еще раз подтверждаем долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана о том, что основным условием подписания согласованного текста является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог между двумя странами по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации", - говорилось в сообщении МИД.