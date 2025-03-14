Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Производившаяся на оккупированных азербайджанских территориях продукция продавалась за рубеж под видом армянской

Политика Материалы 14 марта 2025 17:48 (UTC +04:00)
Производившаяся на оккупированных азербайджанских территориях продукция продавалась за рубеж под видом армянской
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Продукция, производившаяся в Карабахе во время оккупации азербайджанских территорий, продавалась в зарубежные страны под маркой "Продукция Армении".

Об этом сказал 14 марта на судебном процессе в Бакинском военном суде обвиняемый Бако Саакян, отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, сообщает Trend.

"Продукция продавалась под маркой продукции армянских компаний", - сказал он.

По его словам, в период оккупации Карабаха граждане Армении могли приобретать недвижимость там, а проживавшие там армяне могли покупать недвижимость в Армении со статусом граждан этой страны и пользоваться другими правами, и Армения не считалась для них иностранным государством.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноцида, нарушении законов и правил войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее удержании и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости