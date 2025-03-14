Араик Арутюнян рассказал в суде о Рубене Варданяне

БАКУ /Trend/ - 14 марта в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде обвиняемый Араик Арутюнян рассказал о Рубене Варданяне, гражданине Республики Армения, который в настоящее время также отвечает перед азербайджанским правосудием.

Как сообщает Trend, Арутюнян сказал, что очень хорошо знает Варданяна.

"Я знаю Рубена Варданяна с 2005 года. Я встречался с ним много раз. Последняя встреча должна была быть в августе, сентябре, октябре 2023 года. Он был «государственным министром» два с половиной - три месяца", - сказал Арутюнян.

Отметим, что судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил ведения войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении, продолжится 17 марта.