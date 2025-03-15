В рамках Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Новые технологии для нового мира" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках XII Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Новые технологии для нового мира", сообщает Trend.

В обсуждении принимают участие член Федеральной комиссии по связи США (1994–2001) Сьюзан Несс, заместитель генерального директора Международного союза электросвязи (МСЭ) Томас Ламанаускас, старший советник Инициативы по управлению искусственным интеллектом Оксфордского Мартина, основатель Multilateral AI Сэм Дос, премьер-министр Греции в 2009–2011 годах Йоргос Папандреу, директор по информационным технологиям, помощник Генерального секретаря ООН Бернардо Мариано, президент Болгарии в 2012–2017 годах Росен Плевнелиев, бывший министр обороны Монтенегро Милица Пеянович-Дуришич, бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, а также исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции Фариз Джафаров.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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