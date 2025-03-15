Исмаил Серагельдин подчеркнул важность профилактики и глобального мониторинга в здравоохранении

БАКУ /Trend/ - Общественное здравоохранение не сводится к частной медицине, а требует системного подхода, включающего профилактику, мониторинг и глобальную координацию.

Как сообщает Trend, об этом сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин в ходе панельной дискуссии на тему "Глобальное здравоохранение в условиях кризиса: новые горизонты готовности и справедливости" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

По его словам, общественное здравоохранение охватывает не только лечение отдельных пациентов, но и общее состояние здоровья населения страны или региона. Это требует иных подходов и статистических данных.

"Одним из важнейших достижений в истории общественного здравоохранения стал вклад инженеров - создание систем чистой воды и канализации в городах. Это спасло миллионы жизней, особенно среди детей", - отметил он.

Исмаил Серагельдин подчеркнул, что профилактика очень важный фактор. Среди ключевых направлений он выделил массовую вакцинацию, которая позволила практически устранить такие заболевания, как корь, краснуха и эпидемический паротит.

"Мы должны также поощрять правильное питание, особенно среди малообеспеченных матерей в отдаленных регионах. Это способствует рождению здоровых детей с нормальным весом, обеспечивает грудное вскармливание и поддерживает развитие ребенка в критические первые месяцы жизни", - добавил он.

Еще одним важным элементом общественного здравоохранения он назвал первичную медико-санитарную помощь на уровне общин.

"Именно там появляются первые признаки заболеваний, и сегодня благодаря телемедицине и искусственному интеллекту мы можем создать эффективные коммуникационные сети, что раньше было невозможно", - пояснил он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.