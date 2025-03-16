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Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 16 марта 2025 18:58 (UTC +04:00)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/ Trend/ - Делегация туркманских неправительственных организаций из Турции, Ирака и Сирии начала свой визит в Азербайджан 14 марта 2025 года.

Как сообщает Trend, в состав делегации вошли председатели НПО, общественные деятели и представители СМИ. Визит осуществляется при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

В рамках поездки делегация посетила освобожденные территории, чтобы ознакомиться с последствиями армянской оккупации и ходом восстановительных работ.

Сегодня гости побывали в городе Физули, где осмотрели разрушенный центр города, а также ознакомились с восстановительными работами, проводимыми в регионе. Они посетили среднюю школу №1 имени Мирзы Улугбека и детский творческий центр имени Курмангазы, где им была предоставлена подробная информация о восстановительных процессах и преступлениях, совершенных армянской стороной во время оккупации.

Следует отметить, что ранее делегация посетила Ходжалы, Ханкенди и Шушу, где также ознакомилась с последствиями оккупации и процессами возрождения региона.

Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
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