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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 16 марта 2025 20:25 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/- Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 16 марта встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, находящейся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Trend, приветствовав Валентину Матвиенко, Первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила, что ее визит в нашу страну внесет вклад в развитие межпарламентских связей между государствами.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России выразила благодарность Первому вице-президенту за прием и гостеприимство.

Гостья подчеркнула значимость межпарламентских связей и взаимных визитов парламентских делегаций в укреплении дружеских отношений между странами.

В ходе встречи было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического союзничества, состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России (ФОТО/ВИДЕО)
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