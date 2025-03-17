Повысился антитеррористический рейтинг Азербайджана - отчет Global Terrorism Index 2025

БАКУ /Trend/ - Представлен очередной рейтинг государств по уровню террористической угрозы согласно отчету Global Terrorism Index 2025 (GTI).

Как сообщает в понедельник Trend, среди стран с наибольшей террористической активностью и угрозой терроризма в первую тройку вошли: 1. Буркина-Фасо (8.581), 2. Пакистан (8.374), 3. Сирия (8.00).

В вышеуказанном рейтинге Израиль (7.463) занял 8-е место, Россия (6.267) — 16-е, Иран (6.056) — 18-е, Турция (3.968) — 32-е, США (3.517) — 34-е, Франция (2.712) — 40-е, Нидерланды (1.402) — 60-е, Норвегия (1.198) — 66-е, Финляндия и Япония (0.949) — 72-е, Дания и Армения (0.72) — 79-е, Австрия и Южная Корея (0.582) — 82-е, Латвия и Литва (0.423) — 86-е места.

Рейтинг GTI основан на расчетах, которые учитывают террористические инциденты, количество жертв, тяжесть последствий, количество заложников, борьбу с терроризмом, эффективность расследования терроризма и другие многочисленные показатели.

Азербайджан в указанном рейтинге с индексом "0.233" повысился на одну позицию по сравнению с 2024 годом (89-е место) и в 2025 году занял 90-е место, став одной из самых безопасных стран в мире по вопросам терроризма в рейтинге от 1 до 100.

Отчёты Global Terrorism Index, являющиеся источником для международных академических институтов, Организации Объединённых Наций, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка и других международных организаций, регулярно публикуются Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace - IEP).

В Азербайджане такой уровень безопасности был достигнут в условиях, когда имели место попытки создания укрытий в лесах для деструктивных сил, а также различные террористические и диверсионные атаки на религиозной, этнической и других почвах.

Как показывают отчёты международных организаций, несмотря на достаточно уязвимое и сложное геополитическое положение, благодаря успешной государственной политике, установившемуся развитию, безопасности и стабильности, а также эффективной работе органов безопасности в борьбе с терроризмом, в последние годы Азербайджан занял высокие позиции в мировом рейтинге внутренней безопасности.

Как сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев, "Азербайджан — это остров стабильности, остров безопасности".

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